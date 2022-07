Juve, Pogba ancora ko: negli ultimi tre anni ha saltato 454 giorni per infortunio

L'infortunio di Pogba può rimescolare le carte in casa Juventus. Perché il francese rimarrà fuori per un po' di tempo

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'infortunio di Pogba può rimescolare le carte in casa Juventus. Perché il francese rimarrà fuori per un po' di tempo, tra il consulto medico a Villa Stuart e la possibile operazione che lo terrà fuori per almeno un 25-30 giorni, a meno di recuperi prodigiosi.

Tre anni da incubo

Dal primo agosto del 2019 sono iniziati i guai per Pogba, per un infortunio alla caviglia che gli ha fatto saltare otto giorni e nessuna partita. Da lì in poi una discesa veloce verso i tanti stop che lo hanno colpito. Di fatto due recuperi dal 26 settembre al 2 ottobre, più uno dal 20 dicembre al 27. Una stagione intera, o quasi, persa, visto che Pogba è arrivato al 5 giugno con problemi alla caviglia. Un anno fermo. Poi un altro stop alla caviglia nel 20-21 (tre partite) più uno due alla coscia e uno al polpaccio, prima del menisco.

72 partite dello United perse

Alla fine, in tre anni, Pogba è rimasto fermo per 454 giorni, per un totale di 72 partite. Tantissime per chi dovrebbe essere il faro del centrocampo, ed è giusto anche domandarsi se la Juventus potrà farci affidamento. Probabilmente sì, visto che i problemi alla caviglia sono stati sorpassati, ma la tendenza continua a essere preoccupante.