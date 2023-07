Juve, Pogba d'Arabia? No a 100 milioni in tre anni, ma si aspetta rilancio

Paul Pogba ha rifiutato un'offerta dall'Arabia da 100 milioni di euro per le prossime tre stagioni, ma non sono esclusi rilanci

Paul Pogba ha rifiutato un'offerta dall'Arabia da 100 milioni di euro per le prossime tre stagioni, ma non sono esclusi rilanci nei prossimi giorni che possono far cambiare idea al giocatore. A fare il punto sul futuro del centrocampista francese è il quotidiano 'TuttoSport': l'idea di Pogba è quella di rilanciarsi in bianconero, ma Al-Ahly e Al-Ittihad che nell'ultimo fine settimana hanno fatto visitare le strutture all'ex United stanno ora studiando il rilancio.

In tutto questo, resta in una posizione d'attesa anche la Juventus. Per ora la società torinese non ha ricevuto alcuna offerta, ma è chiaro che non regalerà il cartellino anche perché dovesse partire Pogba servirebbero soldi per acquistare il suo sostituto. Che non sarà Milinkovic-Savic, ormai pronto a ripartire dall'Al-Hilal