Juve, Pogba ha tempo fino a mezzanotte per richiedere le controanalisi

Dopo la sospensione in via cautelare per la positività al testosterone, Paul Pogba sceglie il silenzio. E il perito.

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, infatti, il francese ha tempo fino alla mezzanotte di oggi per richiedere a Nado Italia le controanalisi, come da suo diritto. "E’ una possibilità concreta - il calciatore avrebbe già contattato un perito - che potrebbe confermare l’esito delle analisi svolte dal laboratorio dell’Acquacetosa o ribaltarlo", precisa il quotidiano romano. Il giocatore potrebbe anche scegliere di non procedere con questa prassi, 'accettando' l'esito delle prime analisi per poi provare a discolparsi.