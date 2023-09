Juve, Pogba non è alla Continassa per l'allenamento odierno: attesa per le controanalisi

Il giocatore, essendo sospeso, non può infatti allenarsi con la squadra, una situazione che durerà almeno fino all'esito delle controanalisi.

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la notifica della positività al test antidoping arrivata nella serata di ieri, Paul Pogba oggi non si è presentato alla Continassa per il consueto allenamento bianconero.

Il giocatore, essendo sospeso, non può infatti allenarsi con la squadra, una situazione che durerà almeno fino all'esito delle controanalisi. A richiederle è il giocatore stesso e non il club, con Pogba che ha 3 giorni di tempo per farlo dal momento della notifica (quindi da ieri pomeriggio). Una volta presentata la richiesta, il francese avrà 7 giorni di tempo per effettuare le nuove analisi il cui esito sarà inappellabile.