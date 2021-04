Juve, polemiche sul lancio della maglia di CR7: "Non rispetta un oggetto sacro"

Il QS in edicola questa mattina dedica uno spazio a Cristiano Ronaldo e al suo lancio della maglia con il titolo seguente: "Brutto gesto. Poco rispetto per un oggetto sacro". Dopo un lungo e sterile flirt con la rete che finisce in frustrazione, CR7 gettta a terra la maglia bianconera, manco fosse la divisa sporca del calcetto. Non importa il perché, ma il come anche se fosse vero che era per un raccattapalle.

L'oggetto più sacro che ci sia nel calcio è stato trattato in modo inopportuno e stride con lo stile Juventus proprio come la cena consumata da McKennie, Dybala e Arthur in barba alle regole anti-Covid.