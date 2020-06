Juve, possibile ridimensionamento post Covid-19: rischia anche Ronaldo

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nel caso in cui la Serie A dovesse ridimensionarsi a causa della crisi post Covid-19, Cristiano Ronaldo potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di lasciare la Juventus. Magari per tornare al Real Madrid, club che considera come una seconda casa. Resta da capire se, in base a questa ipotesi, lo stesso Florentino Perez sia disposto a venire incontro alle pretese economiche del portoghese. Che nel frattempo pensa solo a riprendere la stagione dove l'aveva terminata, ovvero da dominatore del gioco e da ambiziosissimo protagonista del calcio italiano e internazionale.