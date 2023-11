Juve prima, ma Allegri pensa ancora al 4° posto: "Importante allungare sulle inseguitrici"

La Juventus supera il Cagliari e si gode il momentaneo primato in classifica, in attesa della gara dell'Inter.

La Juventus supera il Cagliari e si gode il momentaneo primato in classifica, in attesa della gara dell'Inter. Queste le parole di Massimiliano Allegri a DAZN: "Era importante vincere perché ci metteva in una buona posizione in classifica e ci permetteva di allungare sulle inseguitrici. Il Cagliari era in un buon momento. Dopo il 2-0 abbiamo rallentato il giro palla, bastava spostare il pallone da destra a sinistra e viceversa, poi abbiamo preso un gol s calcio d'angolo e può capitare. Fortunatamente è stato ininfluente".

Si può migliorare in fase realizzativa?

"Bisogna essere più efficaci nell'ultimo passaggio. I ragazzi hanno uno spirito straordinario e sanno che per portare a casa una vittoria devono fare questo di partite. Ora siamo più compatti rispetto ad inizio stagione".

Cosa è successo nei primi 15 minuti del secondo tempo?

"Già negli ultimi minuti della prima frazione le gambe giravano in modo diverso. Abbiamo faticato nei primi 30', poi siamo rientrati bene dall'intervallo. Bisognava segnare prima, non ci siamo riusciti. Abbiamo sfruttato le palle inattive a favore e dovevamo mettere ancora di più la partita in discesa. Sappiamo che loro hanno dei buoni saltatori ma era importante vincere e lo abbiamo fatto con merito".

E' preoccupato da questa sterilità dei suoi attaccanti?

"Non sono preoccupato, abbiamo creato tanto. Manca precisione, i gol arriveranno. Devono rimanere tranquilli".

Cosa pensi di McKennie?

"Weston sta facendo un campionato importante, sta crescendo sotto tutti i punti di vista. E' tornato e si è messo in discussione. Ha qualità fisiche importanti, quando si allargano gli spazi è devastante. Ad inizio stagione gli ho detto che sarebbe stata una stagione importante per lui e che avrebbe fatto il quinto di destra.".

L'Inter rimane favorita?

"In una partita secca non lo so, per la vittoria del campionato lo è. L'Inter sono 5 anni che è costruita per vincere lo scudetto e lo è anche quest'anno".

A che punto è questa nuova Juve?

"Il merito è di quelli che lavorano intorno alla squadra. Bisogna aver un profilo basso e tornare alla normalità che significa vincere più partite possibili. Bisogna lavora sui nostri limiti che devono diventare i nostri punti di forza".