Juve, primo allenamento in vista del Napoli: il report del club

La Juventus si prepara in vista del prossimo match che vedrà di fronte la squadra di Pirlo contro il Napoli. Il club banconero ha pubblicato il report della sessione odierna di allenamento attraverso il proprio sito ufficiale: "Dopo il pareggio di domenica sera contro la Roma e il giorno di riposo concesso da Mister Pirlo, oggi pomeriggio la Juventus è tornata in campo al JTC. La seduta odierna ha visto i giocatori bianconeri cominciare con un lavoro atletico, per poi proseguire con esercizi di possesso palla ed infine chiudere con una partitella.

Domani è in programma il secondo allenamento settimanale, questa volta al mattino".