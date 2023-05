Juve qualificata alle coppe europee col patteggiamento: ora decisione spetta alla UEFA

Con la sentenza sulla manovra stipendi, la Juventus ha di fatto chiuso tutte le tappe giudiziarie per quel che riguarda la giustizia sportiva ed i due filoni di indagine.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la sentenza sulla manovra stipendi, la Juventus ha di fatto chiuso tutte le tappe giudiziarie per quel che riguarda la giustizia sportiva ed i due filoni di indagine. Dopo il -10 per il caso plusvalenze ed il patteggiamento, con multa da 718mila euro ma senza ulteriori punti di penalizzazione, per la manovra stipendi, la classifica di Serie A può quindi dirsi "definitiva", in attesa ovviamente dell'ultima giornata di campionato. Tuttavia, sullo sfondo resta la UEFA, che ha monitorato da vicino il caso legato al club bianconero, attendendo la conclusione dell’iter da parte della giustizia sportiva italiana.

Napoli 87

Lazio 71

Inter 69

Milan 67

Atalanta 61

Roma 60

Juventus 59

Torino 53

Fiorentina 53

Monza 52

Bologna 51

Udinese 46

Sassuolo 45

Empoli 43

Salernitana 42

Lecce 36

Spezia 31

Verona 31

Cremonese 24

Sampdoria 19