Juve, Ramsey è un mistero e fa infuriare i tifosi: gioca col Galles ma coi bianconeri è sempre rotto

Gioca in nazionale, con la Juventus finisce KO. Continua l'altalena per Aaron Ramsey, ancora protagonista con il Galles, ma che quasi sicuramente non sarà tra i protagonisti della sfida nel prossimo turno di campionato fra i bianconeri e la Lazio. In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha infatti spiegato: "Dovrò valutare perché ieri ha avuto un risentimento al flessore. Oggi valuteremo se sarà a disposizione". Prosegue la carriera del dr. Ramsey e di mr. Hyde.