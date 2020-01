Juve, resta la grana Erme Can: il giocatore vuole andarsene, l'ingaggio spaventa le pretendenti

Il futuro di Emre Can è tutto da scrivere. Il tedesco, ai margini con Sarri, vorrebbe andarsene e la Juve, di fronte a una giusta offerta da circa 30 milioni, potrebbe anche farlo partire, ma il problema è relativo all'ingaggio, visto che il giocatore percepisce 6 milioni di euro a stagione e difficilmente troverà un club disposto a mettere sul piatto la stessa cifra. Il Milan potrebbe essere interessato in caso di cessione di Kessie, ma non arriverà mai a quella cifra.

Altre piste - Tottenham, Manchester United, Bayern Monaco e Borussia Dortmund hanno fatto solo dei timidi sondaggi per lui e in tutto questo la stessa Juventus deve fare anche i conti con l'infortunio di Sami Khedira, che potrebbe uscire dalla lista Champions.