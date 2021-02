Juve, rimpianto Kean e il fratello rivela: "E' andato via per colpa di Sarri"

Del momento straordinario di Moise Kean ha parlato il fratello Giovanni, che ha anche svelato un retroscena sul suo addio alla Juve: "Penso che la Juventus non avrebbe mai voluto lasciarlo partire - ha detto in un'intervista a Gazzetta.it -. Non è stata una questione di soldi. Credo sia stata una scelta dell’allenatore che era appena arrivato (cioè Sarri, ndr). Fosse rimasto Allegri, Moise non sarebbe mai stato venduto".