Juve rischia, ma Allegri sogna: "L'Europa League per tornare in Champions"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - "Purtroppo siamo stati eliminati dalla Champions, ma ora l'Europa League diventa obiettivo importante: può essere una porta d'accesso alla Champions, cerchiamo di approdare agli ottavi e poi arrivare in fondo": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta la prima sfida della sua squadra in Europa League. "Uscire dalla Champions ci ha lasciato amarezza e arrabbiatura - continua l'allenatore - e vogliamo andare avanti anche per riempire il calendario: l'ho detto ai ragazzi, è più bello poter giocare sia la domenica che il giovedì.