Juve, rivolta social: in tendenza #Sarriout e i tifosi invocano Allegri

La Juventus ieri ha fallito il match point Scudetto, uscendo alla fine addirittura sconfitta dalla Dacia Arena. Il ko contro l’Udinese non ha lasciato indifferenti i tifosi, che hanno cominciato da ieri sera a infiammare i social network. L’hashtag #SarriOut è tornato in tendenza su Twitter Italia ancora una volta in questa stagione. Ma non si tratta dell’unica notizia che arriva dai social: in tendenza infatti da stamattina c’è anche #Allegri, con diversi tifosi che invocano il ritorno del tecnico livornese o comunque ne paragonano il rendimento avuto in bianconero con quello di Sarri.