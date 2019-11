Juve, Ronaldo prova a far rientrare il caso: offrirà cena ai compagni per scusarsi

Cristiano Ronaldo proverà a chiudere definitivamente la questione legata alla sua sostituzione in Juventus-Milan portando a cena tutti i suoi compagni bianconeri, in modo da cancellare strascichi e polemiche degli ultimi dieci giorni. Non verrà fatto alcun discorso formale, bensì un gesto simbolico che possa compattare tutto l’ambiente. L’attesa cena dovrebbe arrivare tra mercoledì e giovedì, quindi prima della sfida contro l’Atalanta. A riportarlo è La Repubblica.