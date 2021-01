Juve-Rovella con 10mln al Genoa, Repubblica: "Cifra incomprensibile, a giugno sarebbe gratis"

La Repubblica edizione Torino si sofferma sull'operazione Rovella, giovane del Genoa su cui ha messo le mani la Juventus: in scadenza a giugno 2021, la Juventus è a un passo dal concretizzare l’affare per circa 10 milioni, cifra difficile da comprendere per un giovane a sei mesi dalla scadenza del contratto. Più probabile che l’affare Rovella venga inserito in un contesto più ampio, con un giovane Under 23 bianconero al Genoa, da Frabotta a Portanova. Scambi che regalerebbero ossigeno ai rispettivi bilanci in un mercato che sembra sempre venire in soccorso alla parte finanziaria delle società più che a quella tecnica