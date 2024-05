Juve, Rugani a processo per guida in stato di ebbrezza

Daniele Rugani è finito a processo per guida in stato di ebbrezza. Il 21 luglio scorso il difensore della Juventus è stato fermato a Torino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele Rugani è finito a processo per guida in stato di ebbrezza. Il 21 luglio scorso il difensore della Juventus è stato fermato a Torino mentre era alla guida della sua Maserati. E' stato sottoposto all'alcol test, che ha evidenziato in entrambe le rilevazioni un tasso tre volte superiore al limite massimo. Immediato il ritiro della patente e un decreto pensale, che avrebbe potuto cancellare dopo due anni pagando subito una multa da 5mila euro. Rugani invece ha deciso di opporsi, andando appunto a processo.

Lo scrive Sportmediaset che aggiunge: "Il giudice ha però rigettato la richiesta di messa alla prova avanzata dai legali del calciatore e dovrà ripresentarsi in tribunale il 23 maggio. Rugani avrebbe preferito scontare la pena con lavori di pubblica utilità, ma la sua richiesta è stata respinta perché presentata fuori tempo massimo. Adesso dovrà presentarsi a processo con il supporto di testimoni e perizie per provare a contestare la sanzione".