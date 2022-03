Juve, Salah è un miraggio: chiede più di 11 milioni d'ingaggio

Mohamed Salah è il sogno proibito della Juventus per l'attacco della prossima stagione.

Mohamed Salah è il sogno proibito della Juventus per l'attacco della prossima stagione. L’egiziano ha un contratto in scadenza con il Liverpool nel giugno 2023, le trattative per il rinnovo sono aperte da un po’ ma non hanno portato a nessun avanzamento. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la Juve ha chiesto informazioni sulla sua situazione e i Reds si sono già preparati al suo addio con l'acquisto di Luis Diaz a gennaio, ma l'operazione per i bianconeri resta molto complessa.

L'ostacolo ingaggio.

L’attaccante che ha vinto tutto con il Liverpool attualmente guadagna 11 milioni di euro netti e nei dialoghi con il club inglese ne avrebbe chiesti molti di più per quello che può diventare il suo ultimo grande contratto. Con l'acquisto di Vlahovic la Juve sembra aver fissato in 7 milioni a stagione il limite massimo per gli stipendi, ribadito anche nella trattativa con Dybala, non andata in porto, ma lo stesso affare Vlahovic ha confermato che a Torino possono cambiare piani, di fronte a situazioni favorevoli e se arriva l’ok della proprietà.

Il Decreto Crescita.

C'è poi l'aspetto relativo al risparmio della tassazione che permette di ingaggiare giocatori provenienti dall’estero sfruttando le agevolazioni fiscali del Decreto Crescita ma anche così l’operazione viene considerata piuttosto complessa, tanto più che esulerebbe dal progetto di investire su giocatori che in futuro possano essere rivenduti generando plusvalenze. Però il fascino tecnico dell’idea rimane.