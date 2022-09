Juve-Salernitana fa discutere anche fuori dall'Italia: "Scandalo" e "grosso errore del VAR"

Il clamoroso finale di Juventus-Salernitana, con la rete del 3-2 bianconero firmata da Milik annullata per fuorigioco dal VAR, ha fatto molto discutere

Il clamoroso finale di Juventus-Salernitana, con la rete del 3-2 bianconero firmata da Milik annullata per fuorigioco dal VAR, ha fatto molto discutere anche fuori dall'Italia. Marca non usa mezzi termini e parla di "Scandalo", riferendosi in particolare alla posizione di Candreva, che terrebbe in gioco Bonucci e che non è stata valutata durante la revisione. FootMercato invece si concentra sulla beffa per l'ex attaccante del Marsiglia, espulso per essersi tolto la maglia dopo l'esultanza per un gol non convalidato. Un "gol valido", però. Anche RMC Sport parla di "grosso errore", aggiungendo anche che la squadra di Allegri fa "fatica a decollare". Chiudiamo con la Bild, che scrive: "Minuti di recupero pazzeschi a Torino. Rigore, gol annullato e quattro espulsioni".