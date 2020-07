Juve, Sarri in conferenza: "Critiche? Evidentemente sto sui cogli**i a qualcuno..."

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa, alla viglia della partita che la sua squadra giocherà contro l'Udinese:

In questo periodo il Sarri allenatore si attacca ai numeri giustamente, il Sarri uomo percepisce di essere vicino al traguardo che gli manca in carriera? "Io faccio sport e la parola 'vicino' significa niente. Sappiamo che ci mancano quattro punti e in questo momento è difficile e faticoso. Dobbiamo rimanere con la testa sulle singole partite. Dobbiamo pensare all'Udinese, poi alla Samporia, restando sul pezzo e continuando nella consapevolezza che in questo momento è dura per tutti".

Dopo un anno di Juve perché queste continue critiche nei suoi confronti? "Evidentemente sto sui coglioni a qualcuno. Non mi interessa molto delle opinioni dei giornalisti. So bene le difficoltà che dobbiamo affrontare giornalmente e penso di avere più dati di chi esprime opinioni che ritengo legittime ma m'interessano fino a un certo punto".