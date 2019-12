Juve, Sarri mette le mani avanti: "Tridente contro la Samp? Abbiamo giocato 48 ore fa..."

"Per il tridente voglio vedere le condizioni dei giocatori". Sarri non chiude alla riproposizione del trio Dybala-Higuain-Ronaldo contro la Sampdoria, prossima avversaria della Juventus prima della Supercoppa di Riad: "Abbiamo giocato 48 ore fa, ieri abbiamo svolto il programma defatigante - ha proseguito il tecnico bianconero -. Voglio vedere un allenamento per valutare le condizioni dei nostri prima di valutare le caratteristiche della Sampdoria. In questo sinceramente momento non so ancora". (ANSA).