Juve, Sarri nel mirino della critica: persi 18 punti da situazione di vantaggio

Il Corriere dello Sport analizza i problemi della Juventus emersi dopo la sconfitta di ieri contro l'Udinese e più in generale nell'arco di tutta la stagione. Uno dei dati che più fa preoccupare, anche e soprattutto in ottica Champions League, è quello legato ai gol subiti (38 in 35 partite) e al fatto che nelle ultime 7 gare mai la Juventus ha portato a casa un clean sheet. Ancora: in questo campionato i bianconeri hanno perso 18 punti da situazioni di vantaggio, record negativo nelle ultime 9 stagioni. Un segnale, uno dei tanti, di una solidità mentale perduta, sottolinea il quotidiano.