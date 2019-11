Juve, Sarri sui ritiri: "Da noi è facoltativo, si spendono energie mentali e nervose"

Il ritiro al centro della disputa tra il Napoli squadra e il Napoli società. Ed è sui ritiri che s'è soffermato anche un ex Napoli, Maurizio Sarri, che nella conferenza stampa pre Juventus-Milan ha risposto a precisa domanda.

Oggi non andrete in ritiro? E come mai quest'anno ha scelto tante volte di non andare in ritiro? "Non andiamo in ritiro se la partita è serale, se è pomeridiana andiamo. I motivi sono evidenti. Se giocando tanto puoi evitare di spendere meno energie mentali e nervose con i ritiri, lo fai. Comunque il ritiro è facoltativo e spesso diversi giocatori sono lo stesso in ritiro".