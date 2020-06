Juve, Sarri sulla finale persa: "Non ci massacriamo, siamo in post preparazione"

Come ha reagito la Juventus di Maurizio Sarri al ko in Coppa Italia? A tale domanda ha provato a rispondere direttamente il tecnico bianconero, durante l’intervista a Sky Sport: “Perdere un trofeo è sempre pesante, dà delusione e amarezza. Però la situazione è questa, non possiamo massacrarci, dobbiamo voltare pagina. Pensare subito al prossimo obiettivo, ho chiesto questo ai giocatori. Non possiamo massacrarci su qualcosa che abbiamo perso e non possiamo rigiocare. Siamo in un post preparazione con le difficoltà che ne conseguono. Nell’immaginario queste partite sono importanti e conta solo il risultato, ma noi siamo in post preparazione. Speriamo di migliorare nei prossimi 10 giorni per tornare sui nostri livelli”.