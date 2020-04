Juve, scoppia il caso Higuain: non vuole tornare dall'Argentina e cerca squadra

Alla Juventus scoppia il caso Gonzalo Higuain. Come riferito da Tuttosport, il Pipita ha confidato ai compagni - ma non ha comunicato nulla al club - di non voler tornare a Torino per la ripresa del campionato a causa dei problemi di salute di sua madre, che combatte con un tumore nel corso dell'emergenza Coronavirus. Ma ci sarebbe dell'altro secondo La Stampa. L'ex Napoli si sente scaricato dalla Juventus perché non è più titolare e non sono arrivati segnali di rinnovo, per questo si sta guardando intorno: River Plate o MLS nel suo futuro?