Juve senza Champions ma per CR7 anno indimenticabile: "Ringrazio tutti, nuovo club e città splendida"

Juve fuori ai quarti Champions ma per CR7 è stato un anno indimenticabile. Cristiano Ronaldo celebra il suo primo anno in bianconero e lo fa con un post su Instagram: "Che stagione indimenticabile! Nuove esperienze, club immenso, città splendida, record infranti e altri 3 titoli!".

CR7 continua ancora: "Devo ringraziare tutti i tifosi della Juventus per il meraviglioso modo in cui sono stato accolto in Italia! Siete una parte molto importante delle nostre vittorie! Grazie a tutti i miei fan in tutto il mondo e in particolare ai supporters portoghesi che ci hanno aiutato a raggiungere un'altra vittoria storica per il Portogallo! Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore!".