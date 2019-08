Juve, soliti problemi fisici per Ramsey: si ferma ancora, salterà il Napoli

Aaron Ramsey non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna a causa di una leggera lombalgia. Lo rende noto la Juventus tramite il suo report ufficiale. Il gallese, in ogni caso, non avrebbe preso parte alla gara contro il Napoli: il piano è quello di trovarlo pronto dopo la sosta per Fiorentina-Juve. Con la speranza che il nuovo problema non rallenti troppo il suo piano di lavoro.