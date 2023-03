Juve, sospiro di sollievo per Chiesa dopo il problema contro l'Inter: l’esito degli esami

Sospiro di sollievo in casa Juventus per gli esami, che hanno escluso lesioni, svolti oggi da Federico Chiesa

Sospiro di sollievo in casa Juventus per gli esami, che hanno escluso lesioni, svolti oggi da Federico Chiesa dopo il problema accusato nella sfida di ieri sera contro l'Inter a San Siro. Questo il comunicato del club bianconero: "Gli esami ai quali è stato sottoposto Federico Chiesa nella giornata odierna presso il J|Medical in seguito al problema riscontrato domenica sera hanno escluso lesioni. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno".