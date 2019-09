Juve-Spal, le formazioni ufficiali: emergenza terzini, Sarri lancia Matuidi sulla sinistra

In piena emergenza terzini, Maurizio Sarri schiera la sua Juve con Matuidi come laterale sinistro in difesa. A centrocampo c’è ancora Rabiot con Khedira e Pjanic, prosegue l’esperimento trequartista: Ramsey nel 4-3-1-2 alle spalle di Cristiano Ronaldo e Dybala, quest’ultimo preferito a Higuain. In porta Buffon, che al fischio d’inizio supererà Maldini come recordman per presenze in una squadra di club.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-SPAL.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Murgia, Valdifiori, Missiroli, Reca; Moncini, Petagna. Allenatore: Leonardo Semplici.