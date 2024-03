Juve, stangata per Vlahovic: il rosso col Genoa gli costerà una cifra monstre

Una punizione obbligatoria e comprensibile, visto che l'ex Fiorentina ha continuato a battibeccare con l'arbitro Giua anche dopo la prima ammonizione

Juventus, maxi multa in arrivo per Vlahovic: il rosso rimediato col Genoa costerà al serbo 70mila euro. A rivelarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il club multerà l'attaccante per ben 70.000 euro (il 5% dello stipendio mensile lordo).

Una punizione obbligatoria e comprensibile, visto che l'ex Fiorentina ha continuato a battibeccare con l'arbitro Giua anche dopo la prima ammonizione. Da qui il secondo giallo e l'espulsione, che impedirà all'attaccante serbo di prendere parte alla trasferta in casa della Lazio dell'ex Tudor subito dopo la sosta. Tutto questo, con Milik infortunato.