Juve su Samardzic? Giuntoli non si sbilancia: “Valutiamo eventuali occasioni..."

Il ds della Juventus Cristiano Giuntoli, intervenuto ai microfoni di Mediaset, ha parlato in vista del match casalingo contro il Frosinone valido per i quarti di finale di Coppa Italia.



TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il ds della Juventus Cristiano Giuntoli, intervenuto ai microfoni di Mediaset, ha parlato in vista del match casalingo contro il Frosinone valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

La Coppa Italia è un obiettivo sempre più concreto?

"E' una manifestazione molto importante, alla quale teniamo molto. Partita delicata, il Frosinone mette sempre in difficoltà tutti in campionato e in Coppa Italia ha fatto un percorso importante".

Samardzic vi interessa più per gennaio o per giugno?

"Siamo contenti della rosa che abbiamo, non abbiamo esigenze particolari. Valutiamo eventuali occasioni, ma fino ad ora non ci sono state".

Arriverà un centrocampista?

"Vediamo se ci sono le condizioni, sia tecniche che economiche. Il mercato è ancora lungo, non abbiamo ansia. Stiamo facendo molto bene, stiamo con i piedi per terra. Lavoriamo per crescere e poi faremo i conti alla fine".

Servirà una prova da vera Juve?

"Ogni partita rappresenta un esame. Ci permetterebbe di andare in semifinale e di far crescere in autostima tutto il gruppo. Vogliamo fare bene".

Allegri arriverà a 500 panchine con la Juve?

"Ma anche a 600/700. Lui non ha limiti".