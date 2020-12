Juve-Torino, formazioni ufficiali: c'è Dybala, confermato Chiesa

Sono ufficiali le formazioni di Juventus e Torino, che si affronteranno a partire dalle 18 nel Derby della Mole, valido per la decima giornata di Serie A. Ecco le scelte di Pirlo e Giampaolo: Chiesa viene preferito a Bernardeschi, mentre dall'altra parte c'è N'Koulou e non Izzo. Dybala affianca Ronaldo, per i granata Zaza con Belotti.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

Torino (3-5-2): Sirigu; N'Koulou, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.