Juve-Torino, le formazioni ufficiali: Belotti sfida Buffon, Verdi titolare

Arrivano le formazioni ufficiali della Juventus per il derby di Torino. Praticamente tutto confermato in casa Juventus rispetto alla gara di Genova, con linea difensiva a 4 con Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; a centrocampo agiranno Bentancur, Pjanic, Rabiot, in attacco il tridente Bernardeschi, Dybala e Ronaldo. L'unica novità sarà fra i pali con Gianluigi Buffon titolare e pronto ad eguagliare il record di presenze in Serie A oggi nelle mani di Paolo Maldini con 648 gettoni nella massima serie. Nel Torino assente Nkoulou: in attacco c'è Verdi a supporto di Belotti.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Wesley, Ramsey, Matuidi, Muratore, Douglas Costa, Higuain, Olivieri. Allenatore: Maurizio Sarri.

Torino (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Lyanco, Bremer; Ola Aina, Meite, Lukic, Berenguer; Verdi, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Zaza, Ansaldi, Singo, Edera, Millico, Ghazoini, Djidji, Nkoulou, Adopo, Rincon. Allenatore: Moreno Longo