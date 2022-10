Juve, tre bilanci falsi. La Stampa: "Magistrati chiedono i domiciliari per Agnelli"

Sulle sue pagine odierne, La Stampa analizza accuratamente l’inchiesta portata avanti dalla procura di Torino

Sulle sue pagine odierne, La Stampa analizza accuratamente l’inchiesta portata avanti dalla procura di Torino sulle operazioni societarie della Juventus, ora sotto accusa. Falso nelle comunicazioni sociali, false comunicazioni rivolte al mercato e aggiotaggio informativo. Secondo la procura i documenti contabili sarebbero stati alterati attraverso una serie di «plusvalenze fittizie» su tesserati e con due «manovre stipendi» non corrispondenti al vero, relative agli anni della pandemia. In parole povere -si legge-, la Juventus avrebbe sopravvalutato diversi giocatori utilizzati in scambi alla pari con altre società per fare raggirare i conti in rosso del club. Inoltre, i magistrati hanno chiesto al giudice delle indagini preliminari gli arresti domiciliari e l'interdittiva dai ruoli societari per il presidente del cda Andrea Agnelli, richiesta che è stata respinta. La società al momento non commenta l’accaduto.