Juve, troppi problemi nel gioco: decisiva una mossa di Montella, suggerimento per tutta la A

Il problema della Juventus? Secondo La Gazzetta dello Sport, nel match contro la Fiorentina è stata fondamentale una mossa di Vincenzo Montella per mettere in difficoltà i bianconeri. L'allenatore campano, infatti, ha messo Castrovilli a uomo su Pjanic, regista della squadra, e così la Vecchia Signora è apparsa poco lucida nelle scelte. Un suggerimento - si legge - anche per le altre di Serie A che dovranno ancora affrontare la Juve.