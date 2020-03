Juve truffata dai Club dei tifosi: l'ex gestore a processo per aver rubato i soldi dei biglietti

Per circa quattro anni Raffaello Roberto è stato l'amministratore della Lefima Srl, ossia la società che gestiva la rete ufficiale del club della Juventus. Adesso questo personaggio, noto nel mondo bianconero, è sotto processo per appropriazione indebita, perché si sarebbe intascato per anni i pagamenti degli acquisti dei biglietti di alcune partite, soldi che sarebbero dovuti arrivare nelle casse della società.

GIA' SCOPERTO - Già invischiato anche nell'inchiesta 'Alto Piemonte' e adesso in attesa di processo, Raffaello Roberto ha di fatto rubato i soldi dei tifosi e quelli della Juventus e già era stato scoperto una prima volta, giustificandosi con il solito "avevo problemi personali". A riportarlo è La Stampa.