Juve-Udinese, dagli spalti cori (anche razzisti) contro Napoli: "Bastardi, stiamo arrivando!"

E' partito con un legittimo "Noi non siamo napoletani". Poi, dopo pochi secondi il testo del coro è divenuto un altro: "Stiamo arrivando, bastardi stiamo arrivando". E, infine, si è sfociati nei canti razzisti, con l'ormai celebre (ahinoi) coro sul Vesuvio che erutta. Nel primo tempo di Juventus-Udinese dagli spalti dello Stadium sono partiti messaggi verso Napoli, prossima avversaria in campionato. Ma anche stavolta l'episodio è tutto da condannare, in una serata anche toccante per il ricordo dello Stadium a Gianluca Vialli nel pre-partita.