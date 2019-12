Juve-Udinese, le formazioni ufficiali: Sarri lancia il tridente

All'Allianz Stadium la Juve di Sarri ospiterà l'Udinese, match in programma alle ore 15 per il 17esimo turno di Serie A. Bianconeri chiamati a non perdere terreno sull'Inter, mentre i friulani dovranno confermare il risultato conquistato settimana scorsa col Napoli. Di seguito le formazioni ufficiali:



JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, De Sciglio; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Dybala; Higuain, C. Ronaldo

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; ter Avest, Fofana, Mandragora, de Paul, Larsen; Lasagna, Okaka