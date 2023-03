Juve, Vlahovic in crisi: tutti i quotidiani lo bocciano, voti bassissimi!

La Juventus vince 1-0 contro il Friburgo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League col passaggio del turno vicino

La Juventus vince 1-0 contro il Friburgo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League col passaggio del turno che, visto il risultato, resta ampiamente in bilico in vista del ritorno in Germania. Marca ancora visita Dusan Vlahovic, considerato da tutti i quotidiani come il peggiore in campo per i bianconeri. "Il periodo buio continua" scrive La Gazzetta dello Sport, che poi aggiunge "più vivo rispetto a Roma, però deve essere anche più concreto perché le occasioni le ha ma le sfrutta male".

I voti

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

BianconeraNews: 4,5