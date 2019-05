Juve, voci Guardiola alzano titolo in Borsa e la Consob è pronta a indagare

Dalle parti di Torino potrebbero finire nei guai per le troppe voci che si susseguono circa un possibile arrivo di Guardiola sulla panchina bianconera. La Juventus è finita nel mirino della Consob. E' quanto appreso da Radiocor dall'autorità di sorveglianza dei mercati. Motivo? Il titolo in Borsa del club bianconero guadagna il 4,1% a dispetto del Ftse Mib in calo dell'1,45%, "colpa" delle voci di un possibile arrivo in bianconero di Pep Guardiola. La Juventus ha informato di non "commentare mai i rumors", con la Consob che avrà un monitoraggio attento del titolo e del flusso informativo.