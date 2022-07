Juventus, abbonamenti in netto calo: -27% rispetto all'ultima campagna

Si è conclusa la campagna abbonamenti della Juventus per la stagione 2022/23 con un netto calo.

Si è conclusa la campagna abbonamenti della Juventus per la stagione 2022/23 con un netto calo. Sono state staccate 20.200 tessere, circa il 27% in meno rispetto all’ultima volta in cui il club bianconero fu in grado di vendere le sottoscrizioni (pre-era Covid). Il era stato fatto registrare nella stagione precedente, quella 2018/19 con l’arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero. In quella occasione la quota toccò 29.300 abbonati, con ricavi per 31,7 milioni di euro. A riportarlo è Calcio e Finanza.