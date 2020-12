Juventus, accolto il ricorso per Morata: ridotta la squalifica!

La Juventus recupera in extremis Alvaro Morata. La Corte Sportiva d’Appello ha infatti deciso di accogliere il ricorso per la squalifica rimediata dall’attaccante, che aveva preso originariamente due giornate e avrebbe dovuto saltare anche il Genoa. Riduzione di una giornata per lo spagnolo che dunque contro il Genoa ci sarà. Di seguito il comunicato:

“La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, composta da: Piero Sandulli Presidente Alfredo Maria Becchetti Componente relatore Daniele Cantini Componente Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A. ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata l’11 dicembre 2020, a seguito del reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza numero RG 036/CSA/2020-2021 proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Morata Martin Alvaro Borja seguito gara Benevento/Juventus del 28.11.2020 il seguente:

accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di € 8.000,00. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

IL RELATORE IL PRESIDENTE f.to Alfredo Maria Becchetti f.to Piero Sandulli Depositato l’11 dicembre 2020”.