Juventus accusata nuovamente di slealtà: tre questioni nel mirino della Procura della FIGC

Non c'è pace per la Juventus e i suoi dirigenti. Nella sua lunga analisi odierna, il Corriere dello Sport evidenzia come i bianconeri siano stati di nuovo accusati di aver violato la lealtà, la probità e la correttezza, cioè il caposaldo dell’ordinamento sportivo sancito dall’art. 4.1 del codice. Dopo il caso plusvalenze che ha portato al -15 in classifica, la Vecchia Signora è nuovamente indagata in ambito sportivo dalla Procura della FIGC.