Juventus, Agnelli sulla sentenza: "Vicenda che riguarda il Napoli, noi siamo collaterali"

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, non vuole tornare direttamente sulla vicenda tra bianconeri e Napoli. "E' una vicenda dove siamo collaterali. E' una vicenda tra il Napoli e i gradi di giustizia sportiva con gli organizzatori delle competizioni. A noi non ci tocca, assolutamente", le sue parole in conferenza stampa a seguito dell'Assemblea degli azionisti.