Juventus, allarme infortuni: lesione per Costa e spalla lussata per De Ligt

Dopo la vittoria contro l'Atalanta, l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri deve fare i conti con gli infortunati in casa bianconera. Il difensore olandese De Ligt ha riportato una lussazione alla spalla destra che lo mette in dubbio per la sfida di Champions contro l'Atletico Madrid. L'esterno offensivo Douglas Costa invece ha subito una lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra e dovrà stare fermo almeno 15 giorni.