Juventus, Allegri: "Abbiamo fatto un bel passo in avanti per mantenere il quarto posto"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Sassuolo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Sassuolo: "Il finale? Mancavano trenta secondi e in quei momenti lì bisogna capire che la partita ormai è finita e non bisogna rimanere sopra la linea della palla. La vittoria di stasera è stata importante non facendo una bella partita. Stasera abbiamo fatto un bel passo in avanti per mantenere il quarto posto. Siamo un punto dietro al Napoli e la sfida con il Venezia diventerà importante".

E' più per la rimonta o la rabbia per qualche punto buttato?

"Siamo arrivati a questo punto della stagione in questa situazione con una crescita della squadra, dopo un inizio disastroso non saremmo arrivati a questo momento. Non ci devono essere rimpianti. Abbiamo fatto delle partite buone e importanti contro il Villarreal, contro l'Inter e l'Atalanta in casa ma non ne abbiamo vinta una. Il calcio è il contrario di quello che dimostra sul campo. Stasera la squadra ha lottato nelle difficoltà conto un Sassuolo che ha tecnica ma i ragazzi sono stati bravi a mettersi a disposizione l'uno dell'altro".

Come mai Vlahovic è così arrabbiato?

"Perchè è un giovane, nel senso che ha poca esperienza di calcio. Pretende molto da sé stesso, deve rimanere più sereno. Io parlo molto con lui. Deve trovare un equilibrio e lo torva attraverso le partite giocate e la crescita. A volte sbaglia dei palloni per la troppa frenesia che ha addosso. Un ragazzo di 22 anni è nomale possa vivere queste situazioni con frenesia".

Non ti lamenti mai delle assenze.

"Primo perchè non ci devono essere alibi. Con quelli che siamo dobbiamo andare in campo e fare il meglio. E ancora una volta la squadra è stata brava. Danilo non ha il ritmo per giocare davanti alla difesa ma è talmente bravo, di un livello talmente diverso che ci gioca. Poi ho cambiato un po' per cercare di portare a casa la partita".

Che voto ti daresti?

"Voti non lo so perchè a scuola prendevo brutti voti e preferisco non darli. Bisogna finire la stagione bene, abbiamo fatto cose importanti. Abbiamo iniziato nelle difficoltà. Abbiamo messo una buona base che servirà per l'anno prossimo".

Favorita per lo scudetto?

"Il Milan sta facendo un campionato straordinario e bisogna fargli i complimenti ma l'Inter, ripeto, credo sia la favorita. Poi nel calcio può succedere di tutto".

Dybala?

"La società ha deciso, ne abbiamo parlato. Paulo si sta comportando molto bene. Stasera ha fatto un gol importante. Non è facile giocare in questo momento e tutti i palloni che ha sbagliato è perchè mentalmente è un momento difficile anche per lui".