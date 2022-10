Juventus, Allegri ammette: "Due vittorie avevano illuso tutti, ma ci vuole tempo per ricostruire"

Parole e pensieri di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che ha parlato ai microfoni di 'Sky' alla vigilia della sfida contro il Maccabi Haifa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Questo sono ambienti caldi, servirà una bella partita soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. Bisognerà lottare su ogni pallone e vincere, così da andare a Lisbona e giocarci la qualificazione". Parole e pensieri di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che ha parlato ai microfoni di 'Sky' alla vigilia della sfida contro il Maccabi Haifa che andrà in scena domani sera.

Questa Juve ha una carenza di leadership?

"Fare paragoni con le squadre che ho allenato in passato non serve a nulla, questa è un'ottima squadra che deve crescere. Dopo tanti anni di vittorie c'è un tempo necessario per ricostruire, noi facciamo tutto il possibile per tornare a vincere il prima possibile ma al momento siamo ancora sull'altalena, dopo due vittorie qualcuno si era illuso".

Su cosa intervenire?

"Non c'è da intervenire ma da capire i momenti della partita. Quando subiamo situazioni sfavorevoli dobbiamo esser bravi a restare dentro la partita, per tutti i 95 minuti. Altrimenti esci dalla partita e gli altri ti fanno gol: poi a volte ti va bene, come col Maccabi, altre vi va male".

Possibile domani il tridente con Di Maria, Milk e Vlahovic?

"Ora è difficile, anche per le caratteristiche dei giocatori. Milik devo gestirlo a livello fisico, ha giocato diverse partite. Ora le partite si giocano in 15 esclusi i portieri: è importante chi parte dall'inizio ma altrettanto chi subentra".