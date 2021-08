Juventus, Allegri annuncia l'addio di Cristiano Ronaldo: "Mi ha detto che non vuole restare"

All'inizio della conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Empoli, Massimiliano Allegri ha preso la parola per parlare di Cristiano Ronaldo: "Parlando con Ronaldo, ieri Cristiano mi ha detto che non ha intenzione di continuare alla Juventus. Per questo domani non sarà convocato, ieri non si è allenato e ora possiamo parlare dell'Empoli. È la cosa più importante, a Udine non abbiamo vinto una partita che si era incanalata bene. Domani dobbiamo vincere contro una squadra pimpante, veloce, che gioca un bel calcio: serve una gara giusta per fare i tre punti".