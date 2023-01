Juventus, Allegri annuncia: "McKennie andrà via e non arriverà nessuno"

Alla vigilia della sfida contro il Monza, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha confermato l'addio imminente di McKennie

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della sfida contro il Monza, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha confermato l'addio imminente di McKennie in direzione Leeds, con cui la trattativa sta andando avanti da qualche settimana: "McKennie assolutamente non sarà della partita. C'è già l'accordo con la società che lo prenderà, inutile farlo giocare. Sul mercato non ci saranno rinforzi, a destra c'è Cuadrado, c'è De Sciglio, c'è Soule e cambieremo assetto se ci sarà bisogno".