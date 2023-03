Juventus, Allegri: "Champions è impossibile col -15, sarebbe come vincere 3 Scudetti!"

Massimiliano Allegri presenta Roma-Juventus, gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri presenta Roma-Juventus, gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. TUTTOmercatoWEB.com riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero, prevista per le ore 11:30, in diretta.

11:32 - Allegri prende posto in sala stampa: comincia ora la conferenza del tecnico della Juventus.

Che Roma si aspetta?

“Sta facendo un ottimo campionato, è in lotta per un posto in Champions. Ha subito solo 5 gol in casa, viene da 4 vittorie in casa senza prendere gol. Sarà una bella partita, in uno stadio pieno. Troveremo anche una bella giornata primaverile, dobbiamo essere bravi a fare una bella gara”.

Un punto sui recuperi? Solo Milik assente? Come sta Pogba?

“Ha reagito bene, ieri ha fatto allenamento e sta bene. L’altro giorno son rimasto contento di come è entrato, ha fatto buone cose. Momentaneamente però è solo un’ottima soluzione in panchina. Milik tornerà dopo la sosta, Kaio Jorge non è ancora a disposizione, Miretti torna a disposizione”.

Con la vittoria della Lazio domani partita decisiva?

"Per noi la partita di domani sera è importante, andiamo a giocarci uno scontro diretto con la Roma. Serve staccare chi è dietro, iniziare a staccare il Bologna e non è semplice. Davanti siamo lontani per ora, vediamo l'evoluzione del campionato. Importante è andare a Roma a fare una bella partita".

Paredes come sta?

"Paredes sta bene, poi torna Locatelli. Abbiamo anche Barrenechea che ha fatto un'ottima partita, son tutti giocatori affidabili".

Che attacco ha in mente? Pensa al tridente?

"Bisogna avere pazienza e calma nel mettere giocatori che non giocano da tanto tempo. Abbiamo il Friburgo, sono importanti i cambi dalla panchina. Sono contento di averli tutti a disposizione, verranno fatte delle scelte".